الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل السفير الأمريكي المنامة في 15 أغسطس/ بنا / استقبلت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري سعادة السفير جستن سربيل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين، وسبل تفعيل البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى قيام المؤسسة بدورها بناء على الاختصاصات الواردة في قانون إنشائها والرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف المجتمع بها.



وقد أوضحت رئيس المؤسسة أهمية التقرير السنوي الذي يتطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في المملكة والمتضمن المهام التي تقوم بها المؤسسة في مجالي تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي ترفعه المؤسسة سنويا إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأيضا التقارير الموازية التي تصدرها المؤسسة وخاصة تلك المتعلقة بهيئات المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل وغيرها.



من جانبه أثنى سفير الولايات المتحدة الأمريكية على الدور الذي تقوم به المؤسسة، وأشاد بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى حصول المملكة على الفئة الأولى في تصنيف الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الذي صدر مؤخرا، والذي جاء بناء على التقدم الحاصل في المنظومة القانونية والتشريعية للدولة.



وبينت خوري أن المؤسسة – من خلال الدور المنوط بها - تعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث افتتحت فرعا لها في مركز خدمة ودعم العمالة الوافدة التابع للجنة في منطقة السهلة، حيث تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وفي الاتجار بالأشخاص خاصة، إضافة إلى الخط الساخن المجاني (80001144) والذي خصص لتلقي الشكاوى، حيث تتم دراسة كل شكوى على حدة، وإحالة ما يندرج ضمن اختصاصاتها إلى الجهات المعنية، ومتابعتها بشكل فعّال.







ن.ف/ع ذ



بنا 1400 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/15 - 17 : 05 PM