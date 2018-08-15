بمناسبة اليوم الدولي للشباب .. محافظ الجنوبية يفتتح معرض "شباب المحافظة الجنوبية فخرنا" المنامة في 15 اغسطس / بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الوالد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تولي الشباب الدعم اللامحدود والأولوية في برامجها كونهم عماد المستقبل المشرق لهذا الوطن الغالي.



جاء ذلك خلال افتتاح سمو محافظ المحافظة الجنوبية لمعرض المواهب والإنجازات الشبابية الذي نظمته المحافظة تحت عنوان " شباب المحافظة الجنوبية فخرنا " الذي أقيم في قاعة المجلس في النادي الملكي للغولف.



وأكد سموه أن المعرض يأتي تكريما واحتفاءً بكوكبة من شباب المحافظة الجنوبية الذين قدموا أروع الأمثلة في الخير والعطاء، مشددا على أن المحافظة تضع دائما على رأس أولوياتها تلبية تطلعات وطموحات الشباب ضمن المشاريع والبرامج المستقبلية للمحافظة الجنوبية.



وشدد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين تحظى بطاقات شبابية اثبتت تميزها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بفضل ما يحظى به الشباب في مملكة البحرين من دعم لا محدود من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيدا سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالإسهامات والبرامج والمبادرات النوعية لسموه التي احتضنت الشباب على مدى سنوات إيمانا من سموه بأن الشباب الثروة الحقيقية لمملكة البحرين.



بعد ذلك تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بتسليم الجوائز للفائزين المشاركين في المجالات الفنية والرياضية والعلمية والأدبية بالمعرض، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بمشاركتهم الأولى من خلال التسجيل لهذا المعرض وتكريم سموه لهم الذي يمثل حافزًا لهم لتقديم المزيد من العطاء والتميز.









م.ف.ق/ع ذ



بنا 1359 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/15 - 25 : 05 PM