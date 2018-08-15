ضمن استعداداتها لاستقبال العام الأكاديمي الجديد .. البوليتكنك تباشر تطوير مبانيها بما يتناسب والذكرى العاشرة لتأسيسها المنامة في 15 اغسطس / بنا / قام نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة بزيارة تفقدية لعدد من المباني والمرافق الرئيسية في البوليتكنك التي شملتها عمليات صيانة وتطوير، استعدادًا لاستقبال العام الأكاديمي الجديد 2018/2019م.

وخلال جولته التفقدية، أكد الشيخ علي أن العام القادم يشكل محطة مهمة في تاريخ البوليتكنك، إذ تحتفل فيه بالذكرى العاشرة على تأسيسها، الأمر الذي يحتم تزيين حرم الكلية وتطوير مبانيها ومرافقها، بما يعكس روح هذه المناسبة الغالية، وتزويد مختبراتها بأحدث التقنيات التي تضمن استمرارية وديمومة النجاح الذي أحرزته البوليتكنك خلال هذه الفترة الوجيزة، والسعي إلى تقوية هذا النجاح عبر مواكبة الأساليب الحديثة في التعليم والتعلم، وتحفيز الإبداع والابتكار والبحث العلمي، بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وبما يحقق رؤية مملكة البحرين 2030.



وفي هذا الإطار، اطمأن الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة على سير العمل في مركز مصادر التعلم الذي أعيدت تسميته العام الماضي باسم مكتبة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تيمنًا باسم سمو نائب رئيس الوزراء الموقر الذي كان ومازال يغدق البوليتكنك برعايته وسديد توجيهاته، كما اطلع الشيخ علي على التجهيزات داخل الفصول الدراسية للتأكد من ملاءمتها لتطبيق الطرق التعليمية المتنوعة، مشيرًا إلى أنه تم طرح مناقصة لتحديث أجهزة الحواسيب في المختبرات، بحيث تتناسب مع عدد الطلبة والتطور الحاصل في البرمجيات التشغيلية والتعليمية.



إلى ذلك، أكد الشيخ علي بالقول: "تضع الإدارة التنفيذية لبوليتكنك البحرين نصب عينيها دائمًا توفير المناخ التعليمي المناسب للطلبة والأكاديميين، كما أنها تسعى بشكل مستمر لرفع جودة مرافقها بما يتناسب مع متطلبات مختلف البرامج الأكاديمية المطروحة، وتلبية الاحتياجات الأساسية لمنتسبيها كافة، ولذلك فإن الإدارة حريصة كل الحرص على مراجعة الإجراءات الداخلية للبوليتكنك في ضوء التعاميم الصادرة من قبل مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووفق اللوائح التي يعتمدها مجلس الأمناء".





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1357 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/15 - 24 : 05 PM