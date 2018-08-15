في الاجتماع الذي جمعهما بغرفة التجارة .. بلدية المنطقة الجنوبية تطمح لجعل السوق الشعبي منطقة جذب سياحي المنامة في 15 اغسطس / بنا / استعرضت بلدية المنطقة الجنوبية آليات تطوير مرافق وخدمات سوق مدينة عيسى الشعبي ممثلة في مدير إدارة الموارد البشرية والمالية السيد حسن عبد الله المناعي ورئيس تنظيم الأسواق والأملاك السيد محمد محروس في الاجتماع الذي عقد اليوم بمبنى البلدية بالرفاع بممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين يمثلهم رئيس لجنة الأسواق عضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبد الحكيم الشمري بحضور عدد من التجار أعضاء غرفة التجارة وعدد من مسئولي البلدية.



وتم خلال الاجتماع التطرق إلى تطوير خدمات السوق الشعبي من حيث زيادة عدد المرافق الصحية والمحافظة على نظافتها وتطوير مواقف السيارات وتكييف السوق وتركيب عدد من اللوحات الإرشادية ووضع صناديق الاقتراحات لتجار السوق ومرتاديه بهدف قياس مستوى الرضا وتوجهات الباعة واحتياجاتهم ليتم تلبيتها ضمن الخطط والتطلعات المستقبلية للسوق.



ومن جهته أكد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية السيد حسن عبد الله المناعي بأن البلدية تعمل بشكل مستمر على متابعة احتياجات ومتطلبات تجار السوق الشعبي وأبرز تطلعاتهم من خلال الاجتماع الدائم معهم بهدف فتح المجال لتلقي كافة الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير السوق إلى جانب سبل تفعيل المحلات غير المشغلة من أجل جعل السوق الشعبي منطقة جذب سياحي للعديد من المواطنين والمقيمين والسياح.



وبدوره شدد رئيس لجنة الأسواق عضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبد الحكيم الشمري على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين غرفة التجارة و بلدية المنطقة الجنوبية من أجل الارتقاء بالأسواق وتشجيع الاستثمار الذي ينصب في رفع الموازنة العامة للدولة وتحديدا سوق مدينة عيسى الشعبي الذي يحظى باهتمام المسئولين و يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين والوقوف على أبرز الاحتياجات المقدمة فيه، مثنيا على جهود البلدية التي تساهم في تنشيط السوق بما يحقق المصلحة العامة.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1356 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/15 - 24 : 05 PM