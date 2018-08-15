محافظ الجنوبية: مجلس المحافظة الجنوبية منصة لرصد متطلبات وتلبية و احتياجات أهالي المحافظة المنامة في 15 أغسطس/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفه بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عدد من كبار المسؤولين والإعلاميين ورجال الأمن والمواطنين وذلك في مجلس سموه الأسبوعي بالمحافظة الجنوبية.



وفي مستهل اللقاء أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الوالد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالتواصل مع المواطنين مؤكداً بأن مجلس سموه منصة لرصد متطلبات و تلبية احتياجات أهالي المحافظة و للاستماع لاحتياجاتهم و مقترحاتهم و هو امتداد لمجالس الآباء و الأجداد و جسر من جسور التعاون مع المواطنين و مقر جامع لأهالي المحافظة.



بعدها أشاد سموه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال جلسة مجلس الوزراء بنقل منطقة السكراب الحالية بالمزرع إلى موقع آخر مؤكداً سموه بأن توجيهات سموه تصب في مصلحة أمن استقرار المحافظة الجنوبية مؤكداً سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة تعتز وتتشرف بتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيقها على أرض الواقع.



كما هنأ سمو محافظ المحافظة الجنوبية الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين قيادةً وشعبا أعواما عديدة وهم ينعمون بالخير والرخاء مشيراً سموه إلى أن المحافظة الجنوبية تستعد لهذه المناسبة السعيدة بعدد من الفعاليات و البرامج التي تتناسب مع هذه المناسبة الدينية من خلال احتضان الشباب و مشاركة الأهالي في طرح الأفكار و المقترحات في هذه الأيام المباركة.



من جانبهم عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على جهود سموه الواضحة في كل ما من شأنه ازدهار المحافظة الجنوبية.





ن.ف/ع ذ



بنا 1355 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/15 - 23 : 05 PM