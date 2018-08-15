مطار البحرين الدولي يشهد ارتفاعًا في أعداد الحجاج المغادرين لأداء فريضة الحج بنسبة 41% المنامة في 15 أغسطس/ بنا / شهد مطار البحرين الدولي ارتفاعًا نسبته 41% في أعداد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي.



وقد استقبل المطار حتى 15 أغسطس الجاري إجمالي 5626 حاج في طريقهم إلى مكة المكرمة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن عدد الحجاج المسجل في العام 2017 والذي كان قد بلغ 4000 حاج. ويشمل عدد حجاج هذا العام 430 مقيمًا ينضوون تحت 58 حملة محلية مرخصة، و280 موظفًا من أعضاء البعثة البحرينية من 231 شركة سياحة قدمت باقات الحج وخدمات إدارة الحملات هذا العام. وقد غادر أول فوج من الحجاج عبر مطار البحرين الدولي يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس، وغادر الفوج الثاني يوم السبت الموافق 11 أغسطس والفوج الأخير يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس.



ولضمان استمتاع حجاج بيت الله الحرام بتجربة آمنة وسلسلة في مطار البحرين الدولي، فقد بدأت الاستعدادات الفعلية لموسم الحج في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك فحص تأشيرات الحجاج من مسافري الترانزيت القادمين من مختلف دول العالم. ومن جانبها لعبت شركة خدمات مطار البحرين (باس) دورًا مهمًا في التنسيق مع منظمي الحملات لترتيب إجراءات السفر، بما في ذلك الفحص المسبق لجوازات السفر والأمتعة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، وذلك بهدف تسهيل حركة سفر الحجاج. وسعيًا إلى مواكبة الزيادة الحالية في أعداد المسافرين وتيسير العمليات، فقد تم إضافة المزيد من حمالي الأمتعة في مطار البحرين الدولي، إلى جانب نشر قوات إضافية من شرطة المطار، كما قام إداريو الحملات بوضع طاولات ضيافة خصيصًا للحجاج.



وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي السيد مايكل هوهينبرجر بأن فريضة الحج تمثل إحدى الشعائر الدينية الأساسية في العالم الإسلامي، ومن ثم تسعى شركة مطار البحرين إلى ضمان استمتاع الحجاج بتجربة سارة وسلسة أثناء سفرهم إلى مكة المكرمة عبر مطار البحرين الدولي. معربًا عن خالص شكره لجميع موظفي المطار تقديرًا لحرصهم على الالتزام بتقديم أفضل مستويات الخدمة عالية الجودة خلال أحد أكثر مواسم العام ازدحامًا، ومشيدًا بالشركاء من القطاعين العام والخاص على ما بذلوه من جهد وتفانٍ وما أبدوه من دعم ومهنية. ومؤكدًا أنه عند افتتاح مبنى المسافرين الجديد وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنويًا، فإنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد الحجاج المسافرين عبر مطار البحرين الدولي.



ويُشار إلى أن شركة خدمات مطار البحرين (باس) توفر نطاقًا واسعًا من الخدمات المتكاملة في مطار البحرين الدولي بهدف توفير تجربة سفر آمنة ومميزة لجميع المسافرين.



ن.ف/ع ذ



بنا 1354 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/15 - 22 : 05 PM