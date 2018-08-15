أمانة العاصمة: 3350 نخلة وشجرة لتجميل الشوارع الرئيسية

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / أكدت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية إبراهيم حميدان على أن عملية التشجير والتجميل بالشوارع هي من أحد المشاريع المهمة ذات الأولوية في الأمانة نظرا لدورها في التنمية المستدامة إلى جانب دعمها للاستراتيجية الوطنية الزراعية التي تحظى برعاية كريمة من قبل قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للمدير العام لعدد من شوارع العاصمة والتقاطعات الرئيسية للاطلاع على أعمال تجميل وصيانة المسطحات الخضراء تضمنت أهم ثلاث شوارع في العاصمة وهم شارع الفاتح، شارع الملك فيصل، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان. مشددة على أن الاهتمام بمساحات الخضراء التي تعكس واجهة عاصمة مملكة البحرين.



والجدير بالذكر أن هذه الشوارع الرئيسية تم تجميلها بأكثر من 3350 نخلة وشجرة إضافة إلى 164 ألف متر مربع من العشب الطبيعي مفصلة على شارع الفاتح والذي يمتد بطول 4.5 كيلومتر تقريبا ويحتوي على أكثر من 53 ألف متر مربع من العشب الطبيعي، و621 نخلة و410 شجرة، وشارع الملك فيصل والذي يمتد بطول 4 كيلومتر تقريبا ويحتوي على أكثر من 54 ألف متر مربع من العشب الطبيعي و523 نخلة و241 شجرة، وأخيرا شارع الشيخ خليفة بن سلمان المحصور بين تقاطع الفاروق وتقاطع السيف والذي يمتد بطول 2.5 كيلومتر تقريبا ويحتوي على أكثر من 57 ألف متر مربع من العشب الطبيعي و659 نخلة و3780 متر من السياج النباتي، إضافة إلى 250 شجرة على شارع الشيخ جابر احمد الصباح.



ولضمان استدامة المساحات الخضراء ورفع مستوى الصيانة الدورية بمهنية عالية على الشوارع الرئيسية، تم اسناد مهمة الصيانة للقطاع الخاص المحلي.

وتحرص أمانة العاصمة على المحافظة على زيادة الرقعة الخضراء في الشوارع العامة والرئيسية والفرعية والحدائق العامة والسواحل والميادين العامة في العاصمة، لتكون نموذجا يحقق رغبات المواطنين والمقيمين ويتماشى مع رؤية الأمانة الهادفة للرقي بالبيئية والتنمية الحضرية.



ن.ف/و.ش



بنا 1205 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/08/15 - 25 : 03 PM