برعاية وكيل شؤون البلديات.. بلدية المحرق تفتتح حديقة أم الشجر بمنطقة الحد في مجمع (112) المنامة في 15 أغسطس/ بنا / افتتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، حديقة أم الشجر بمنطقة الحد مجمع (112) وذلك بحضور مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر، وعضو مجلس المحرق البلدي السيد يوسف أحمد الذوادي، وعدد من المسئولين في البلدية والوزارة.



وخلال الافتتاح أكد أبو الفتح أن حديقة أم الشجر والتي تبلغ مساحتها نحو 7568 متر مربع تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التجميلية والترفيهية التي تسعى الوزارة لتنفيذها لخدمة أهالي المنطقة، حيث حرصت الوزارة على تلبية طموحات وتطلعات المواطنين في تنفيذ مشاريعها التنموية وفقاً لتوجيهات سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله خلف ووفق الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة للنهوض بالمجتمع المحلي والوقوف على احتياجاته بمختلف مناطق المملكة، مشيداً بالتعاون المثمر والمشترك بين (الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي) ببلدية المحرق وما حققه من إنجازات ساهمت بشكل واضح في الإسراع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في محافظة المحرق.



من جانبه، توجه المدير العام بالشكر إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات على تفضله برعاية حفل افتتاح الحديقة، واهتمامه ومتابعته للمشروعات الخدمية والتنموية في محافظة المحرق، مؤكداً حرص واهتمام البلدية بتوسيع مساحة الرقعة الخضراء وإيجاد متنفس للأهالي في مناطقهم يشتمل على احتياجاتهم من المرافق والخدمات والترفيه.



وأشار المدير العام أن حديقة أم الشجر تشتمل على مسطحات خضراء بمساحة 2450 متر مربع، وملعب لكرة القدم، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، ومرافق صحية، وغرفة حارس أمن، ومبنى مرافق لخدمات الأهالي والعائلات، بالإضافة إلى منطقة مظلات متطورة وفق المعايير الحديثة، وكراسي إسمنتية للاستراحة.



بدوره، أشاد العضو البلدي بالتنسيق المستمر والتعاون البناء بين البلدية والمجلس البلدي والوزارة والذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بإنشاء وصيانة الحدائق وتلبية احتياجات المناطق مع الخدمات البلدية الأساسية في منطقة الحد.



ل.ب/و.ش



بنا 1159 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/15 - 40 : 04 PM