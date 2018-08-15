جلالة الملك المفدى يصدر مرسوما بالعفو الخاص والإفراج عن 91 نزيلاً المنامة في 15 أغسطس/ بنا / تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 91 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

ويأتي الإفراج عنهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك جرياً على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم.



ن.ف/و.ش



بنا 1154 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/08/15 - 13 : 03 PM