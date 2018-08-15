حرصاً منه على مشاركتهم فرحة الأعياد .. جلالة الملك يأمر بصرف كسوة عيد الأضحى لأسر الخيرية الملكية

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره السامي بصرف كسوة عيد الأضحى المبارك، لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الخيرية الملكية.

وكلف جلالته المؤسسة الخيرية الملكية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين.



وبهذه المناسبة وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

كما عبر سموه عن خالص شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على هذه البادرة السنوية لأسر المؤسسة الخيرية الملكية والتي يحرص فيها جلالته على مشاركة أسر الخيرية الملكية فرحة الأعياد، مشيراً سموه إلى أن جلالته يوجه دائماً لتوفير كافة الخدمات والرعايات لتلك الأسر بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

ومن جانبه هناً سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبين سعادته أن هذا الاهتمام من جلالة الملك وحرصه على مشاركة أسر الخيرية الملكية مختلف المناسبات لها أثر كبير في نفوسهم، فهي تنبثق من قلب أبوي محب حرصاً منه على الاهتمام بأسر الخيرية الملكية وغمرهم بحبه وحنانه وتوفير الحياة الكريمة لهم.









ل.ب/و.ش



بنا 1122 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/08/15 - 48 : 02 PM