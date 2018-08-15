"الأشغال": غلق مسارين على شارع الشيخ عيسى بن سلمان غرباً

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط شارع الشيخ عيسى بن سلمان بالقرب من النادي الاهلي تستدعي غلق مسارين باتجاه الغرب وتوفير مسارين للحركة المرورية.



واوضحت الاشغال انه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال العطلة نهاية الأسبوع من يوم غد الخميس 16 أغسطس الساعة 11:00 مساءً إلى يوم السبت 18 أغسطس الساعة 5:00 صباحاً.



لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ودعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





ل.ب/و.ش



بنا 1040 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/15 - 51 : 01 PM