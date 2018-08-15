الوزير ميرزا يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الطاقة الشمسية في منازلهم ومنشآتهم

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه المواطن فؤاد الخياط وبحث معه الإجراءات والخطوات المطلوبة للاستفادة من الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت، وقال الوزير بأننا في وحدة الطاقة المستدامة نعمل على تشجيع المؤسسات والأفراد لاستخدام الطاقة المتجددة في المنازل والمنشآت بمختلف انواعها سواء السكنية منها أو التجارية أو الصناعية.



ويأتي هذا التشجيع لتحقيق أهداف كبرى منها ترشيد الاستهلاك الذي هو مطلب وطني وبيئي للجميع، وكذلك توفير جزء من مبلغ الفواتير الشهرية التي تخصم منها ما يتم إنتاجه في المنزل أو المنشأة من الطاقة الشمسية، وعلاوة على ذلك فإن الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية تتميز بالاستدامة حيث أنها لا تنضب أو تنفد مع مرور الوقت، ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام قيادة جلالة الملك المفدى بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من أجل التنمية الشاملة في البلاد.



وكان المواطن فؤاد الخياط قد تقدم بطلب تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مبناه قيد الإنشاء، وذلك كمبادرة للاستفادة من مزايا هذا النظام، وقد استمع إلى شرح مفصل من الوزير في هذا الخصوص، معرباً عن شكره وتقديره الجزيل للوزير والمسئولين بوحدة الطاقة المستدامة على حسن الاستقبال والترحيب وتقديم كل العون الممكن. وبإمكان الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الاطلاع على الإجراءات المطلوبة عبر زيارة موقع هيئة الكهرباء والماء الإلكتروني www.ewa.bh أو موقع وحدة الطاقة المستدامة www.seu.gov.bh.



ن.ف/و.ش



بنا 1038 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/15 - 49 : 01 PM