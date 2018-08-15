شركة المطار تدعو المسافرين للتواجد قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم تجنبًا للتأخير المنامة في 15 أغسطس/ بنا / في ظل الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تود شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، أن تنصح السادة المسافرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلى ضرورة التواجد قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم وذلك تجنبًا لأي تأخير.

واوضحت الشركة انه يمكن للمسافرين عبر مطار البحرين استخدام المواقف الواقعة خلف فندق الموفنبيك، كما يوجد موقف إضافي للسيارات يتسع لحوالي 4000 سيارة في منطقة قلالي، حيث يمكن للمسافرين الوصول إلى هذا الموقف إما عن طريق شارع الحوض الجاف أو شارع عراد، بالإضافة إلى مواقف السيارات A مقابل مبنى المسافرين. كما تتوفر أيضًا خدمة الحافلات المتجولة مجانًا لرواد المطار، وذلك لنقل المسافرين بين موقف السيارات ومبنى الركاب بصفة منتظمة كل 30 دقيقة، كما يضم الموقف أيضًا أماكن انتظار مكيفة للمسافرين، بالإضافة إلى عدد من مرافق الدعم أخرى.



وتنصح شركة مطار البحرين جميع المسافرين بركن سياراتهم في المناطق المخصصة ضمن أراضي مطار البحرين الدولي والامتناع عن ركنها بجانب الطرق العامة.

وتلتزم شركة مطار البحرين بالحفاظ على أعلى مستوى من الفعالية التشغيلية وتحرص على جودة الخدمات التي تقدمها في عملياتها كافة، وتشكر شركة مطار البحرين مسافريها على حسن تعاونهم، وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم 36022075 973+.



ن.ف/و.ش



بنا 0947 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/15 - 41 : 01 PM