"الأعلى للمرأة" يفتح باب الاشتراك بجائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن فتح باب الاشتراك في جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي بنسختها الثالثة، داعياً أصحاب المشاريع التطوعية من البحرينيين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح للجائزة إلى المشاركة فيها عبر الدخول للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للمرأة وملئ الاستمارة الخاصة بالجائزة.



وأوضح المجلس أن الجائزة تتضمن جملة من المعايير من بينها جوانب التميز في المشروع التطوعي، والاستدامة والالتزام في المشروع، والجهات التي تم التعاون معها والداعمة، والفئات المستهدفة من المشروع والآثار الإيجابية المقدمة لهم، والخبرات المكتسبة والحصول على شهادات أو جوائز في مجال عمل المشروع، والإنجازات والإسهامات السابقة لصاحب المشروع أو الفريق في المشاريع التطوعية الأخرى وأخيرا المقابلات الشخصية، ذلك فيما تتضمن الجائزة مكافآت نقدية لأفضل عملين تطوعين على المستوى الفردي بقيمة 10000 دينار للمركز الاول و 6000 دينار للمركز الثاني، وجائزتين على المستوى الجماعي تبلغ قيمتها 14000 دينار للمركز الاول، و 10000دينار للمركز الثاني.



ويشترط للمشاركة في الجائزة، أن يكون المتقدم للجائزة بحريني الجنسية ويتراوح عمره بين 18 و35 عاما، وأن تكون الأعمال في الفئة الجماعية المشاركة تحت مظلة قانونية أي تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية أو الجامعات أو مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار المجلس الأعلى للمرأة إلى أن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي يأتي بعدما شهدت الجائزة على مدى الدورتين الماضيتين نجاحاً متزايداً تمثل في جودة الأعمال المقدمة سواء على المستوى الفردي أو حتى المستوى الجماعي، الأمر الذي يعكس قيمة العمل التطوعي الشبابي في مملكة البحرين، ورغبة الشباب البحريني من الجنسين في عمل الخير.



وتهدف الجائزة إلى نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وإنساني، وتعزيز وتطوير دور الأفراد والجماعات في تحقيق الانجاز والإبداع والاستدامة لمشروعات العمل التطوعي، وتعزيز روح المنافسة وإبراز المبادرات الشبابية في مجال تنفيذ مشروعات متميزة موجهة لخدمة المجتمع.



وتعد جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي إحدى الجوائز التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الملكي رقم (15) للعام 2011 بإنشاء الجائزة، وذلك تخليدا لدور وعطاء المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة طيب الله ثراها في دعم مجالات العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي ومؤسساته المدنية.



هذا وتشكل جائزة الشيخة حصة بنت سلمان للعمل التطوعي إحدى مبادرات المجلس الأعلى للمرأة المهمة في مجال دعم وتعزيز روح العمل التطوعي لدى الشباب في مملكة البحرين، بما يعزز من مجالات العمل التطوعي لدى الشباب البحريني من الجنسين، ويشجعهم على المبادرة والإبداع من أجل الآخرين في مجال اشتهرت به البحرين على مر تاريخها، وكان سببا في إثراء مجتمعها المدني.



ن.ف/و.ش



بنا 0917 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/15 - 25 : 12 PM