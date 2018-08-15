عبدالعزيز بن سعود: الحرس الوطني يحرص على تأهيل الضباط وفق مستويات عالية من الكفاءة القيادية والميدانية المنامة في 15 أغسطس/ بنا / رعى معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني صباح اليوم، حفل تخرج إحدى دورات الاختصاص للضباط بمشاركة ضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وذلك في معسكر الحرس الوطني بالصخير بحضور عدداً من كبار ضباط الحرس الوطني.



وأكد معالي مدير الأركان خلال حفل التخرج أن الحرس الوطني وبرئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، يحرص على رفد الكوادر الوطنية العسكرية بأحدث آليات التدريب المبنية على علوم الاختصاص ذات الارتباط بخدمتهم، وما يؤهلهم لتقديم مستويات عالية من الكفاءة القيادية والميدانية والاحترافية في الأداء.



وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ألقى بعدها آمر مدرسة التدريب كلمة بهذه المناسبة رَحب فيها براعي الحفل والحضور، ثم ألقى مسئول الدورة إيجازا عن مجريات الدورة خلال مدة انعقادها وما تضمنته من تطبيقات ميدانية ومحاضرات نظرية، وبين ان مناهج الدورة قد اتاحت للضابط المتدرب اكتساب الخبرات المتبادلة من زملاءه ومدربي الدورة.



وفي الختام ، تفضل معالي مدير الأركان بتسليم الشهادات للخريجين وتوزيع الجوائز على المتفوقين، مهنئاً الخريجين على نجاحهم في اجتياز الدورة ومتمنياً لهم التقدم والتطور المستمر في حياتهم العملية، داعياً الخريجين إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة وطننا العزيز بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



ل.ب/و.ش



بنا 0916 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/08/15 - 24 : 12 PM