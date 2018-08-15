"الصحة" تعلن ساعات العمل بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / أعلنت وزارة الصحة بأن خدمات قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي ستكون متوفرة على مدار ٢٤ ساعة، كما ستكون مواعيد الزيارة للمرضى بالمجمع الطبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في جميع الأجنحة من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، أما زيارة مرضى العناية المركزة والحروق ستكون من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً.

واوضحت الوزارة ان صيدلية العيادات الخارجية ستكون مغلقة خلال فترة إجازة العيد ما عدا يوم الخميس الموافق 23 أغسطس الجاري، إذ ستكون مفتوحة من الساعة 7:30صباحاً وحتى 1:30 ظهراً، بينما ستعمل صيدلية الطوارئ وصيدلية المرضى الداخليين على مدار 24 ساعة في أيام عطلة العيد.



واعلنت الوزارة ايضا عن مواعيد العمل بالمراكز الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستكون ساعات العمل بالمراكز الصحية على النحو التالي :مركز المحرق الشمالي الصحي، ومركز حمد كانو الصحي ، ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي سيعملون على مدار 24 ساعة، وستعمل المراكز الصحية التالية: النعيم الصحي، ومحمد جاسم كانو الصحي (دوار 17) والشيخ جابر الصباح (باربار) وسترة الصحي على فترتين، فترة صباحية وتبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وفترة مسائية وتبدأ من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 مساءً.





ل.ب/و.ش



بنا 0903 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/15 - 15 : 12 PM