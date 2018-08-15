" الأوقاف السنية" تعلن عن مصليات ومساجد عيد الأضحى المبارك والصلاة عند الساعة 5:40 صباحاُ

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / اعلنت إدارة الأوقاف السنية بأنه إحياء لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة العيد في مصلى الأعياد، فقد تم اعتماد خطة الإدارة في إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الثلاثاء 10 ذو الحجة 1439هـ الموافق 21 اغسطس 2018 م وذلك في تمام الساعة 05:40 وتم تحديد إقامتها كما يلي :



المصليات الرئيسية :



1. مصلى العيد بعراد على الأرض التي تقع بجانب وكالة الميتسوبيشي للسيارات " إكزوز الخليج سابقاً " الواقع على الشارع العام منعطف عراد.

2. مصلى العيد بالمحرق بالقرب مقبرة المحرق : وسيتم إغلاق جامع حمد بن علي كانو، جامع الغاوي، وجامع فاطمة الحوطي (العمال) بالمحرق، وجامع مريم كانو بالبسيتين "أريف" .

3. مصلى العيد بالرفاع الشرقي قرب قلعة الرفاع : وسيتم إغلاق جامع قلعة الرفاع ( قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح )، وجامع الشيخ سلمان ( جامع سوق الرفاع)، وجامع بن غتم (الغتمان) بالرفاع الشرقي.

4. مصلى العيد بالساحة الشرقية بسوق واقف الدوار الأول بمدينة حمد: وسيتم إغلاق جامع مدينة حمد بالدوار الأول.

5. مصلى العيد في مدينة حمد الدوار 17 مقابل مركز كانو الصحي : وسيتم إغلاق جامع مصعب بن عُمير رضي الله عنه دوار رقم: 17، وجامع سمو الشيخ فيصل بن حمد رحمه الله، وجامع عيسى محمد علي بدوار رقم: 20 ، وجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دوار رقم: 22







ل.ب/خ.س



بنا 0813 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/08/15 - 34 : 11 AM