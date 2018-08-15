جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية للرئيس الإيطالي

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية ايطاليا، في ضحايا انهيار جسر في طريق سريع بمدينة جنوة شمال البلاد، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.



أعرب فيها جلالة الملك المفدى أيده الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



































ل.ب/خ.س



بنا 0705 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/15 - 14 : 10 AM