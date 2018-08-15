وزارة خارجية مملكة البحرين تدين حادثة الدهس التي وقعت قرب مقر البرلمان بالمملكة المتحدة‎

المنامة في 15 أغسطس/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة حادثة الدهس التي استهدفت عددًا من المشاة ووقعت قرب مقر البرلمان بالمملكة المتحدة وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.



وتؤكد وزارة الخارجية على دعم مملكة البحرين للمملكة المتحدة الصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مجددة موقف مملكة البحرين المناهض للعنف والارهاب أيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه.



ل.ب/خ.س



بنا 0704 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/08/15 - 12 : 10 AM