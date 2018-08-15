35 قتيلا على الاقل في حصيلة جديدة لانهيار جسر في جنوا جنوا في 15 أغسطس/ بنا / ارتفعت حصيلة حادث انهيار جسر بمدينة جنوا أمس الى 35 قتيلا حسب الشرطة الايطالية.

وقالت المصادر اليوم الأربعاء إن 35 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار الجسر فيما أمضى عمال الإطفاء الليل في البحث عن ناجين وسط الأنقاض.



وقالت متحدثة باسم الشرطة في جنوا "أحدث عدد رسمي هو 35 لكننا لا نستبعد احتمال ارتفاعه".



وانهار جزء من جسر موراندي الذي يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور حوالي 35 سيارة فوقه أمس الثلاثاء. وسقطت كتل كبيرة من الخرسانة على مخزنين وقضبان للسكك الحديدية وفي قاع نهر.





خ.س



بنا 0654 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/08/15 - 24 : 10 AM