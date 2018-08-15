المانيا ترحل 46 افغانيا قسرا بعد رفض طلبات لجوئهم

كابول في 15 أغسطس/ بنا / رحلت المانيا 46 طالب لجوء أفغانيا جديدا رفضت طلباتهم ، حسبما قال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية.



ووصلت طائرة إلى العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم على متنها المرحلون وهي عملية الترحيل الجماعي رقم 15 منذ ديسمبر2016.



وبشكل إجمالي، تم ترحيل 350 أفغانيا قسرا إلى كابول بعد رفض طلبات لجوئهم، في ظل تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.



وفي الشهر الماضي ، وحسب ما نقلته وكالة الانباء الالمانية ، فقد انتحر طالب لجوء أفغاني بعد عودته إلى العاصمة كابول ، بعد أن رفضت السلطات الألمانية منحه اللجوء، وقد أمضى ثمانية أعوام في ألمانيا قبل إعادته قسرا.



خ.س



بنا 0644 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/15 - 59 : 09 AM