نحو 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة من الخارج حتى يوم أمس الاربعاء في 15 أغسطس / بنا / بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الثلاثاء 1.570054 حاجاً، بنقص بلغ 15.183 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1 % تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية.



وأوضحت الجوازات، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.473.659 حاجاً، وعن طريق البر 80.569 حجاج، وعبر البحر 15.826 حاجاً.



خ.س



بنا 0609 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/08/15 - 32 : 09 AM