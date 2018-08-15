مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 15 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاربعاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك المفدى: البحرين ستبقى واحة للأمن ونبذ التعصب.

/جلالة الملك المفدى يستقبل مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية منظم منتدى حوار المنامة.

/سمو رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.

/سمو الشيخ خليفة بن علي وسمو الشيخ عيسى بن علي يقدمان واجب العزاء لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخة فريحة الاحمد الصباح.

/وزير الكهرباء يطلع بلدي الشمالية على مشاريع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

/مستشار الملك لشؤون الإعلام: الـعـلاقات الـبـحـرينية الـصينية راسخة على مستوى قيادتي البلدين والشعبين.

/البحرين ترحب بتصنيف الخارجية الأمريكية أحد قادة (سرايا الأشتر) كإرهابي عالمي.

/"الداخلية": لم يسبق ابعاد المشتبه بقتل امام المسجد عن المملكة.

/الاسكان: 89% الانجاز بالأعمال الانشائية في ضاحية الرملي.

/444 مليون دينار التداول العقاري بالنصف الاول.

/وكيل التربية للموارد والخدمات يبحث مجالات التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

/استئصال ورم سرطاني يزن كيلو جرام من كلية مريض قلب بالمستشفى العسكري.

/(البلديات) و (الأعلى للمرأة) يبحثان التعاون في تفعيل مناسبة (يوم المرأة البحرينية 2018).

/(الأشغال): طرح وترسيه 20 مناقصة لشؤون الأشغال خلال شهر يوليو.

/صندوق الاستثمار البريطاني يتخلى عن مشاريعه في ايران.

/30 قتيلا جراء انهيار جسر جنوى.. وخشية من «مأساة فادحة».

/تصنيف قائد سرايا الاشتر كإرهابي يثير حفيظة الحرس الثوري الايراني.

/طالبان تسيطر على قاعدة في شمال أفغانستان والمعارك مستمرة في غزنة.

/هجوم يشتبه في أنه إرهابي يوقِع عددا من الجرحى أمام البرلمان البريطاني.

/أردوغان يعلن أن تركيا ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأمريكية.

/عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في الحديدة.

/الــعــاهـل السعـودي يستقبل الـرئيـس المـصري في «نيوم».

/السعودية: استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة.





و.ش



بنا 0454 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/08/15 - 59 : 07 AM