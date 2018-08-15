مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/15 - 59 : 07 AM
المنامة في 15 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاربعاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة الملك المفدى: البحرين ستبقى واحة للأمن ونبذ التعصب.
/جلالة الملك المفدى يستقبل مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية منظم منتدى حوار المنامة.
/سمو رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.
/سمو الشيخ خليفة بن علي وسمو الشيخ عيسى بن علي يقدمان واجب العزاء لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخة فريحة الاحمد الصباح.
/وزير الكهرباء يطلع بلدي الشمالية على مشاريع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
/مستشار الملك لشؤون الإعلام: الـعـلاقات الـبـحـرينية الـصينية راسخة على مستوى قيادتي البلدين والشعبين.
/البحرين ترحب بتصنيف الخارجية الأمريكية أحد قادة (سرايا الأشتر) كإرهابي عالمي.
/"الداخلية": لم يسبق ابعاد المشتبه بقتل امام المسجد عن المملكة.
/الاسكان: 89% الانجاز بالأعمال الانشائية في ضاحية الرملي.
/444 مليون دينار التداول العقاري بالنصف الاول.
/وكيل التربية للموارد والخدمات يبحث مجالات التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.
/استئصال ورم سرطاني يزن كيلو جرام من كلية مريض قلب بالمستشفى العسكري.
/(البلديات) و (الأعلى للمرأة) يبحثان التعاون في تفعيل مناسبة (يوم المرأة البحرينية 2018).
/(الأشغال): طرح وترسيه 20 مناقصة لشؤون الأشغال خلال شهر يوليو.
/صندوق الاستثمار البريطاني يتخلى عن مشاريعه في ايران.
/30 قتيلا جراء انهيار جسر جنوى.. وخشية من «مأساة فادحة».
/تصنيف قائد سرايا الاشتر كإرهابي يثير حفيظة الحرس الثوري الايراني.
/طالبان تسيطر على قاعدة في شمال أفغانستان والمعارك مستمرة في غزنة.
/هجوم يشتبه في أنه إرهابي يوقِع عددا من الجرحى أمام البرلمان البريطاني.
/أردوغان يعلن أن تركيا ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأمريكية.
/عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في الحديدة.
/الــعــاهـل السعـودي يستقبل الـرئيـس المـصري في «نيوم».
/السعودية: استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة.
و.ش
بنا 0454 جمت 15/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/15 - 59 : 07 AM