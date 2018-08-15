الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الأتربة وحسن خلال الليل المنامة في 15 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الاربعاء في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ثم يتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة، وتصل من 20 الى 25 عقدة احيانا، وتقل سرعتها من 7 الى 12 عقدة خلال الليل.



وتحذر إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة لذا يرجى اخذ الحيطة.



ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى: 70 %، و الصغرى 15%.



ن.ع/و.ش



بنا 0435 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/15 - 55 : 07 AM