مدير عام المباحث: المشتبه به بقتل إمام أحد المساجد لم يسبق إبعاده عن المملكة وهذه القضية الأولى التي يتورط بها المنامة في 14 اغسطس/ بنا/ صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن المشتبه الآسيوي 35 عاما بقتل إمام أحد المساجد بمحافظة المحرق ، قد دخل إلى المملكة عام 2009 وهو على كفالة إدارة الأوقاف السنية ويعمل مؤذنا في المسجد ،



وان هذا هو دخوله الأول إلى المملكة ولم يسبق أن تم إبعاده ، موضحا أن هذه هي القضية الأولى التي يتورط في ارتكابها منذ دخوله إلى مملكة البحرين .وان ما ذكر بشأن دخوله إلى المملكة أكثر من مرة غير صحيح .

عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/15 - 29 : 01 AM