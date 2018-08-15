53% إنجاز البنية التحتية.. وزارة الإسكان: 89% نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية بضاحية الرملي المنامة في 15 أغسطس/ بنا / كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن نسب الإنجاز بوحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني والتي بلغت 89% بالأعمال الإنشائية لـ 1256 وحدة سكنية تُنفذ بالمدينة و53% بأعمال البنية التحتية.



وقال وزير الإسكان إن الوزارة تسخر كل طاقاتها من أجل الإسراع في تنفيذ المشروع وإكمال نسب الإنجاز به، ليتم تشغيل المدينة بتسليم الوحدات على المستحقين، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الملحوظ والمتسارع بنسب الإنجاز بهذه المدينة يعد نتاجاً للرعاية الملكية السامية للملف الإسكاني بشكل عام ومشروع ضاحية الرملي بشكل خاص، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ كافة التزاماتها في مشروع ضاحية الرملي وكلفة مدن البحرين الجديدة الأخرى.



وأشار إلى أن مشروع ضاحية الرملي سيوفر بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله 4,501 وحدة وشقة سكنية على مساحة تبلغ 100 هكتارًا تستوعب 29,260 نسمة، فضلًا عن أنه سيوفر مختلف الخدمات والمرافق المتنوعة كإنشاء المدارس والمساجد، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات خضراء.



وقال المهندس باسم الحمر "مشروع ضاحية الرملي يعدّ من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة، حيث يشهد المشروع بناء وحدات سكنية تمَّ تصميمها بنموذج يلبي متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، هذا وسيشكل المشروع مجتمعًا بحرينيًا فريدًا، وبيئة مستدامة بموقعه في وسط البحرين بالقرب من منطقتي سلماباد وعالي".



وتابع أنَّ المخطط العام للمشروع يهدف إلى تكوين مجتمع سكني حضري متكامل في موقع يعد من أكثر المناطق الحيوية بالمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النَّواحي التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، والبنية التحتية الحديثة المرتبطة بشبكة المواصلات والممرات المهيئة للمشاة والمناطق المفتوحة، مع توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي في تشييد الوحدات والعمارات السكنية.



وتابع أن مشروع ضاحية الرملي يعد أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أن توالي تنفيذ وتوزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج.



وذكرت وزارة الاسكان منذ انطلاقة خطة الإسكان عام 2012 قامت الوزارة بالبحث عن كافة الفرص لتنفيذ المشاريع الإسكانية لتسريع تلبية طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، وعليه فقد تم رصد طلبات أهالي المناطق التي سيشملها مشروع ضاحية الرملي، ثم تحديد موقع المشروع، ورصد ميزانية استملاك الموقع، حتى تمت إجراءات استملاك أراضي المشروع من قِبل وزارة الإسكان، واليوم بلغت المراحل الأولى للمشروع مراحلها النهائية، مع شروع الوزارة في وقت سابق في توزيع وحداته.



ع إ ح/خ.أ



بنا 2105 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/15 - 42 : 12 AM