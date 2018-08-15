الأمن التونسي يلقي القبض على ارهابيين كانا يخططان للقيام بعملية إرهابية تونس في 14 أغسطس/ بنا/ ألقى الأمن التونسي القبض على عنصرين إرهابيين بمحافظة سوسة وسط شرق البلاد كانا يخططان للقيام بعملية إرهابية نوعية.



وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء أن العنصرين اعترفا خلال التحقيق بتواصلهما مع عناصر إرهابية خارج تونس كانت تقدم لهما دروساً في صنع المتفجرات وطرق استعمال السلاح ، مشيراً إلى أنه تم إيداعهما السجن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 2036 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/15 - 34 : 12 AM