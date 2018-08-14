وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي الكويت في 14 اغسطس / بنا / تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء من وزير خارجية

الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مايك بومبيو.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان لوزارة الخارجية الكويتية أن الجانبين تناولا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين

الصديقين وبحث أطر تنميتها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

كما تمت مناقشة مجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.







ع ذ



بنا 1824 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/14 - 59 : 09 PM