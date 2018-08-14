جلالة الملك المفدى يستقبل المدير التنفيذي الجديد للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط المنامة في 14 أغسطس/ بنا/ استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية، هذا اليوم المدير التنفيذي الجديد للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط الفريق توماس بيكيت.



وقد رحب جلالة الملك المفدى بالفريق توماس بيكيت، وأشاد بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، وما أثمر عنه التنسيق المشترك من نجاحات متواصلة في الإعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنامة الذي يعد أحد الفعاليات السياسية والفكرية الرائدة التي تستقطب سنوياً النخب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ودوائر صنع القرار من كافة دول العالم لبحث العديد من القضايا المعاصرة.



وأكد جلالته أن "احتضان المملكة لمنتدى حوار المنامة يأتي من منطلق قناعتها الراسخة بأهمية الحوار واعتباره الوسيلة الأنجح لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا جلالته حفظه الله إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات الدولية، لما توفره من فرص واعدة للتواصل الحضاري والثقافي، وطرح الأفكار وتبادل الخبرات التي تعود بالنفع على المصالح المشتركة.



ونوه جلالته بما حققته الاجتماعات الماضية من منتدى حوار المنامة من نجاح في تمكين الكثير من القوى والأطراف، من إيجاد طرق مختلفة لحل بعض القضايا الملحة عبر الآراء التي طرحتها الدول المشاركة، خلال جلسات النقاش وما أبدته من تعاون إيجابي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، متمنياً كل التوفيق والنجاح للنسخة الـ 14 لمنتدى حوار المنامة التي ستعقد هذا العام وستناقش المزيد من المحاور والقضايا الهامة على الساحتين العربية والدولية.



ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي الجديد للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط الفريق توماس بيكيت عن شكره وتقديره لمملكة البحرين لما توفره من أمكانيات وتسهيلات كبيرة لمنتدى حوار المنامة، من أجل انجاح المنتدى الذي أصبح يحظى بكثير من الأهمية من خلال الأفكار والرؤى التي تطرح بهذا المنتدى.





ع إ ح/م.ا.ب/خ.أ



بنا 1736 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/14 - 47 : 08 PM