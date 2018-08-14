اغلاق المزاد الإلكتروني للوحات السيارات ببيع 20 لوحة المنامة في 14 أغسطس/ بنا / أقفل مساء اليوم المزاد الإلكتروني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، من الفئة الجديدة الذي نظمته شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات، والذي شمل المزايدة على 20 رقمًا مميزًا.



وبلغ إجمالي دخل المزاد 53,840 دينار، وبلغ إجمالي عدد المزايدات 1,237 في حين بلغ إجمالي عدد المزايدين 65، وإجمالي عدد المتابعين 4,976.



والجدير بالذكر أن مجموع ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية والتي تم تنظيمها في فترات متقاربة بالإضافة إلى البيع المباشر للأرقام بأسعار ثابتة بلغ اكثر من 2.16 مليون دينار من أكثر من 3,400 رقم، كما تابع المزادات الالكترونية عبر تطبيق العربية للمزادات وموقعها الإلكتروني 80,000 متابع وسجلت المزادات الالكترونية أكثر من 45,000 مزايدة من أكثر من 1,600 مزايد.



وانطلاقًا من أهداف شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات في إتاحة الفرصة أمام الجميع في اقتناء المميز من أرقام لوحات السيارات الخاصة، حيث تستمر الشركتان في طرح الأرقام المميزة بأسعار ثابتة حتى نفاد الأرقام المطروحة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزاداتhttp://www.arabian.auction أو التطبيق الخاص على الهواتف الذكية Arabian Auction.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1727 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/14 - 37 : 08 PM