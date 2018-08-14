الجيش اليمني يحرز انتصارات جديدة ويحرر مناطق في حجة من قبضة الانقلابيين عدن 14 اغسطس/بنا/ حقق الجيش اليمني اليوم الثلاثاء انتصارات جديدة حيث حرر مناطق بمديرية حيران بمحافظة حجة، شمال البلاد.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن "معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".



وأكد المصدر "أن الجيش الوطني يواصل التقدم في مديرية حيران لليوم الثاني على التوالي، وتمكن اليوم من تحرير مناطق جديدة، منها قرى الدنان وآل الزين والخوارية والتي تبعد نحو 4 كلم عن مركز المديرية".



و أسفرت المعارك المتواصلة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر المتنوعة والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



خ.أ



بنا 1648 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/14 - 02 : 08 PM