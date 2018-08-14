فريق اخصائيين بالمستشفى العسكري يجري عملية استئصال كلية مصابة بورم خبيث بنجاح المنامة في 14 اغسطس/ بنا / تمكن فريق من أخصائيين المسالك البولية بقيادة الدكتور أيمن عقيل رئيس استشاري المسالك البولية بالمستشفى العسكري من إجراء عملية بالمنظار الجراحي لاستئصال كلية مصابة بورم خبيث يبلغ طوله ١٠ سم ويزن ١.١ كجم، من مريض يعاني من مرض في القلب والأوعية الدموية.



وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أيمن عقيل رئيس " أن الصعوبة في مثل هذه الحالات تكمن في مواصلة مسيلات الدم لمنع انسداد دعامات شرايين القلب بجلطات جديدة، وإن المنظار الجراحي كان لا يستخدم سابقًا لمثل هذه الحالات ولكن بفضل تطور المعدات الجراحية وارتفاع معدلات الخبرة في هذا المجال أصبح استخدام المناظير الخيار المفضل كلما أمكن ذلك".



وتابع دكتور ايمن معبّرا عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً "إننا فخورون بهذا الإنجاز في مستشفى العسكري، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة بفضل دعم وتشجيع اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية بشكل مستمر".



والجدير بالذكر أن "الفريق الجراحي تكون من أبرز الأطباء المتميزين وهم: الدكتور أيمن رئيس استشاري المسالك البولية، والدكتور عدنان شاهين استشاري المسالك البولية، والدكتور محمود شرف، والدكتورة فاطمة السعد، كما أشرف على تخدير المريض الدكتور جلال عبد الله الخان رئيس قسم التخدير بالمستشفى".





م.ف.ق/خ.أ/ع ذ



بنا 1631 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/14 - 38 : 07 PM