مصادر ايطالية : رسوّ 25 مهاجراً جزائرياً على ساحل سردينيا كالياري/ ايطاليا في 14 اغسطس / بنا / قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم اعتراض مجموعتين من المهاجرين السريين، تشتملان على 25 شخصاً، ادعوا جميعاً أنهم يحملون الجنسية الجزائرية.



ونقلت وكالة الانباء الايطالية " آكي " عن المصادر ذاتها أن عناصر درك (كارابينييري) فرقة كاربونيا، أوقفت المهاجرين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في بلدية سانت آنا أرّيزي ـ سولتيشيس ، جنوب الجزيرة، حيث تم تعقب المجموعة الأولى المكونة من 15 شاباً، بينهم امرأة أيضا، بناء على بلاغ مواطن للشرطة ، من قبل فرقة درك سان جوفاني سويرجيو قرب الساحل، في المنطقة.



وذكرت المصادر أن المجموعة الثانية التي تم تعقبها مكونة من 10 مهاجرين من قبل دورية لعناصر درك ناراكو، بينما كانت تسير في شوارع مركز مدينة سانت آنا أرّيزي بعد أن تركت القارب الصغير الذي كان يقلّها على الساحل".



وافادت المصادر بأنه تم نقل المهاجرين الـ25، الذين رسوّا خلال الليلة الماضية على الأرجح، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية، إلى مركز المنستير لإستقبال المهاجرين .



ع ذ



بنا 1621 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/08/14 - 33 : 07 PM