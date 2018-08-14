الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد حسن لكنه حار مع تصاعد الأتربة المنامة في 14 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار يوم غد الاربعاء حتى الساعة السادسة مساء حسن لكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة غد، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 42 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15%.



شروق الشمس في الساعة 05:10 صباحا... وغروبها في الساعة 06:15 مساءا.









خ.أ/ع ذ



بنا 1612 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/14 - 21 : 07 PM