هزة أرضية قوية اجتاحت جزر ساندويتش كوالالمبور في 14 أغسطس / بنا / ضربت هزة أرضية قوية بقوة /6.1/ على مقياس الريختر اجتاحت منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في الساعة /11.29/ من صباح اليوم، الثلاثاء.



وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مركز الهزة يقع على بعد /3,794/ كيلومترا من جنوب شرقي مدينة بويرتو مونت بتشيلي.



وأضاف البيان، أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتي التسونامي.



الجدير بالذكر ان جزر ساندويتش هي من أقليم ما وراء البحار البريطانية وتقع في جنوب المحيط الاطلسي .



ع ذ



بنا 1609 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/08/14 - 17 : 07 PM