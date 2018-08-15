Wednesday   15 Aug 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
هزة أرضية قوية اجتاحت جزر ساندويتش
2018/08/14 - 17 : 07 PM
كوالالمبور في 14 أغسطس / بنا / ضربت هزة أرضية قوية بقوة /6.1/ على مقياس الريختر اجتاحت منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في الساعة /11.29/ من صباح اليوم، الثلاثاء.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مركز الهزة يقع على بعد /3,794/ كيلومترا من جنوب شرقي مدينة بويرتو مونت بتشيلي.

وأضاف البيان، أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتي التسونامي.

الجدير بالذكر ان جزر ساندويتش هي من أقليم ما وراء البحار البريطانية وتقع في جنوب المحيط الاطلسي .

ع ذ

بنا 1609 جمت 14/08/2018


عدد القراءات : 64         اخر تحديث : 2018/08/14 - 17 : 07 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English