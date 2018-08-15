ارتفاع حصيلة قتلى انهيار الجسر في ايطاليا إلى 30 شخصا جنوى في 14 أغسطس/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى انهيار الجسر في منطقة جنوى الايطالية اليوم الثلاثاء إلى 30 شخصا لقوا مصرعهم، حسب ما ذكر وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، أن انهيار جسر للطريق السريع في جنوى الثلاثاء أسفر عن مصرع 30 شخصا على الأقل.



وقال سالفيني في تصريح صحفي في (كاتانيا) الصقلية "إن حادث انهيار الجسر المؤسف رغم جهود رجال الانقاذ المستمرة وصل حتى هذه اللحظة إلى مقتل نحو ثلاثين شخصا فضلاً عن عدد كبير من الإصابات الخطيرة".



وأظهرت اللقطات التي بثتها خدمات الطوارئ قطاعا كبيرا من جسر موراندي المعلق، الذي يمر فوق نهر صغير وسكك حديدية ومنطقة صناعية، بعد الانهيار، ووقع الحادث قبل ظهر اليوم (1000 بتوقيت جرينتش) وسط هطول غزير للأمطار، وقال شاهد لوكالة (أنسا) الإيطالية إن الجسر أصابته صاعقة برق.



وكتب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، على موقع تويتر، إن حادث انهيار الجسر يشكل "مأساة ضخمة ".



وأضاف :"أتابع ببالغ القلق ما حدث في جنوة، والذي يبدو أنه مأساة كبيرة".



خ.أ/ع ذ



بنا 1554 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/14 - 01 : 07 PM