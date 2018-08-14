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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس المصري
2018/08/14 - 00 : 07 PM
الرياض في 14 أغسطس/ بنا / استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في " نيوم " اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء بهذه المناسبة.


خ.أ/ع ذ

بنا 1551 جمت 14/08/2018


عدد القراءات : 18         اخر تحديث : 2018/08/14 - 00 : 07 PM
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