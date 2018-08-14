رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار تستقبل الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتّحد المنامة في 14 أغسطس/ بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في متحف البحرين الوطني، اليوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 2018م، السيد عادل لبّان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتّحد، حيث زار السيّد لبّان قاعة المدافن بحلّتها الجديدة.



وكان البنك الأهلي المتّحد، إضافة إلى جهات خاصة أخرى، قد دعم عملية تجديد قاعة المدافن بالمتحف الوطني والتي فتحت أبوابها أواخر شهر يونيو الماضي بحضور زوار مملكة البحرين القادمين لاجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين والذي عقد في المنامة بين 24 يونيو و4 يوليو الفائت. وتزامن افتتاح القاعة مع احتفاء هيئة الثقافة بالمحرّق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018م.



وتوجّهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالشكر إلى البنك الأهلي المتّحد لإيمانه بالثقافة وبالتراث الوطني الأصيل لمملكة البحرين، قائلة إن البنية التحتية الثقافية للمملكة تعتمد على مشاركة القطاع الخاص والذي منذ أكثر من عشر سنوات يساهم بشكل فعّال في تعزيز المحافظة على الإرث الثقافي والإنساني للبحرين ضمن مشروع "الاستثمار في الثقافة". كما وأشارت معاليها إلى أن متحف البحرين الوطني سيحتفل خلال ديسمبر القادم بذكرى تأسيسه الثلاثين، عاكساً بذلك حقبة مهمة من التاريخ الحديث لمملكة البحرين، والذي يكشف الإرث الثقافي الذي يمتد لآلاف السنين.



بدوره أشاد السيّد عادل لبّان بجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في الحفاظ على التراث الإنساني البحريني، مؤكداً دعم البنك الأهلي المتّحد لهذا الحراك الثقافي الذي يروّج لصورة البحرين الثقافية والحضارية. كما وأبدى استعداده للتعاون مع هيئة الثقافة لإنجاز المزيد من المشاريع الثقافية مستقبلاً.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1448 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/08/14 - 05 : 06 PM