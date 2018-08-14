متابعة اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة الرياض في 14 أغسطس / بنا / اجتمع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات بمجلس التعاون في مكتبه مع سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة العربية السعودية.



وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و جمهورية سنغافورة، والتحضير لعقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين الجانبين كما تمت مناقشة المواضيع السياسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والعقوبات الأمريكية والخليجية على ايران وحزب الله التي تم التوقيع عليها عام 2008م.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1443 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/14 - 05 : 06 PM