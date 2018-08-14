وزير العمل يرعى المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي سبتمبر المقبل

المنامة في 14 اغسطس/ بنا/ تنظم جمعية البحرين للعمل التطوعي بمشاركة استراتيجية مع مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي (المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي) تحت شعار (نحو عمل مؤسسي متميز)، برعاية الأستاذ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وذلك في الفترة ما بين 8-10 سبتمبر المقبل بفندق كروان بلازا.



وفي هذا السياق أوضح الأستاذ عبدالعزيز بن راشد السندي رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للعمل التطوعي أن انعقاد هذا المؤتمر بمملكة البحرين يؤكد على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات القوية والوطيدة بين المملكتين الشقيقتين البحرين والسعودية في كافة المجالات، وفي العمل الاجتماعي والتطوعي على وجه الخصوص، وعلى كل المستويات الرسمية والأهلية وبما ينفع شعبي البلدين.



واشار السندي إلى أن "المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي يأتي غنيا بالموضوعات ذات الاهمية التي اتفق عليها خبراء الاستراتيجيات في التميز بمجالات العمل الاجتماعي والتطوعي إذ تشتمل المحاور الرئيسية لجلسات العمل على استراتيجية التعاون وبناء العلاقات وابرام الاتفاقيات، وأفضل الممارسات الادارية في ( الاستدامة- الجودة- التميز- الشفافية- الحوكمة)، ومبادرات أهلية متميزة في العمل الاجتماعي والتطوعي، ثم أهمية العمل المؤسسي للمنظمات الأهلية وإدارات الاوقاف والمبرات الخيرية".



وتابع السندي بقوله " كما تشتمل المحاور الرئيسية على التفكير خارج الصندوق، ودور الشراكة المجتمعية في العمل الاجتماعي والتطوعي، ثم دور الاعلام في إرساء ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي وتحفيز المجتمع للانخراط فيهما، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في العمل المؤسسي، وآخيرا الاستثمار الناجح لقنوات التواصل الاجتماعي في التسويق لبرامج العمل الاجتماعي والتطوعي، مؤكدا أن عناوين المحاور الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر تشير إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر وفي هذا الوقت بالذات".



ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي " نحن سعداء غاية السعادة بشراكتنا الاستراتيجية مع جمعية البحرين للعمل التطوعي وأن هذا المؤتمر هو باكورة التعاون بيننا بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي والتطوعي في بلدينا الشقيقين، وأن مثل هذه المؤتمرات ذات الصبغة العلمية والمعرفية التي يشارك فيها أصحاب الخبرات الطويلة تلعب دورا مهما جدا في النهوض بمجتمعاتنا والارتقاء بشبابنا خاصة الذين يتصدون للعمل الخيري والتطوعي بما يعزز فيهم روح المسؤولية، وينمي فيهم الاهتمام بالتطور وفق الموجهات المخطط لها والمدروسة".



وبيّن المغلوث "أن العمل الاجتماعي التطوعي يمثل اهمية بالغة الأثر إذ يرمي إلى تطوير العنصر البشري من خلال البرامج التي تسهم في ترسيخ المفاهيم الحديثة بدلا عن التقليدية، لذلك نحن سعداء جدا في أن يكون بيننا الأشقاء من 12 دولة حيث يعرض كل وفد رؤيته وتصوره وأفكاره ونحن على ثقة في أن هذه الأفكار والرؤى ستتلاقح من خلال النقاشات والحوارات الهادفة والطموحة بحيث تتعاظم الاستفادة من الاطلاع على التجارب الانسانية المختلفة، علما أن الدول المشاركة في هذا المؤتمر هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، و مصر والسودان وسلطنة عُمان، والكويت والامارات والجزائر وتونس المغرب واليمن وفلسطين ، سنكون ضيوفا على أهل البحرين الذين عودونا على حسن الاستقبال ودقة الإداد والتنظيم، نسأل الله تعالى ان يوفقنا في اقامة هذا المؤتمر وأن يعيننا على الاستفادة مما يطرح فيه من موجهات".



ومن المزمع أن يحظى (المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 8-10 سبتمبر المقبل باهتمام رسمي وإعلامي كبير، كما سيحظى بالعديد من الزيارات الميدانية الرسمية والفقرات السياحية والترفيهة والبرامج المصاحبة.









م.ف.ق/خ.أ



بنا 1333 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/14 - 51 : 04 PM