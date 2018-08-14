إدارة الرقابة و الصحة الحيوانية: تشديد الرقابة على جميع المنافذ لضمان سلامة الشحنات

المنامة في 14 اغسطس / بنا/ أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوكالة الزراعة والثروة البحرية الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية ستكثف جهودها في تشديد الرقابة على مختلف الشاحنات الواردة عبر المنافذ الرسمية بمملكة البحرين.



وقال خلال زيارة تفقدية لمكاتب الحجر البيطري والزراعي بمنفذ جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي، إن "وكالة الزراعة والثروة البحرية دعمت هذه المكاتب بكوادر بشرية مؤهلة وذات كفاءة عالية في الرقابة على سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة أية شحنة واردة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن".



وطمأن الوكيل المساعد لشؤون الزراعة جميع المواطنين والمقيمين أن ضمان سلامة الغذاء تأتي ضمن أولويات وكالة الزراعة والثروة البحرية للحيلولة دون مرور أية شحنة مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال المنافذ الرسمية.



وخلال الزيارة، اطلع الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم على طبيعة العمل في الحجر البيطري والزراعي بالمنافذ، والإجراءات المتبعة مع جميع الشحنات الواردة، وضمان اتباع كافة الاجراءات المعمول بها لمنع دخول الشحنات المخالفة.



وأوضح أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تحرص على التعاون البناء مع المستثمرين ومربي المواشي للاستثمار في الانتاج الحيواني وذلك وفقاً للالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية، بما يضمن سلامة الشحنات الواردة عبر المنافذ الرسمية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.



وذكر "ضماناً لرفع كفاءة الخدمة وتحسينها وتطوير القطاع الزراعي والحيواني بما يتوافق مع الأنظمة والاشتراطات، تعمل وكالة الزراعة والثروة البحرية على زيادة عدد البيطريين".





م.ف.ق/خ.أ



بنا 1326 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/14 - 36 : 04 PM