الوزير ميرزا يستعرض مشاريع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية

المنامة في 14 اغسطس / بنا/ استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً من اعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يتقدمهم احمد الكوهجي نائب رئيس المجلس والاعضاء علي الشويخ و عبدالله عاشور وأمين سر المجلس زهير ابراهيم.

وقد استعرض الوزير مع الحضور عدداً من المواضيع المرتبطة بخدمات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مشيداً بالجهود المخلصة التي يقوم بها السادة رؤساء واعضاء المجالس البلدية في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطن والتعاون المشترك لتحقيق تطلعات المواطنين.



كما قدم الوزير ميرزا عرضا مرئيا للحضور عن مشاريع وخطط وبرامج هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة في المرحلة القادمة وما تم انجازه في هذه القطاعات، وبالأخص الخطوات التي تم تحقيقها في سبيل الاستفادة من الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت.



ومن جهتهم أشاد اعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بجهود الوزير والمسئولين في العمل على تحسين جودة الخدمات، مؤكدين خلال اللقاء أن تعزيز سبل التواصل سيثمر عنه تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني، ومعربين عن شكرهم وتقديرهم للتعاون المستمر الذي يحظى به اعضاء المجلس البلدي من كبار المسئولين.



حضر اللقاء المهندس ألكسندر السماهيجي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة والمهندس عادل التحو مستشار الوزير.







م.ف.ق/خ.س



بنا 1318 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/14 - 25 : 04 PM