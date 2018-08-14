وكيل الشؤون الإسلامية: الوزارة بصدد إصدار دليل ينظم عمل المسابقات القرآنية المحلية المنامة في 14 اغسطس / بنا / أشاد فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالدعم المستمر الذي تحظى به جميع البرامج والأنشطة المتعلقة بخدمة القرآن الكريم وحفاظه ومراكز تعليم القرآن الكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وحرصه على إعداد جيل قرآني حضاري مبدع ومتميز ومنفتح على الآخر، من خلال رعاية جلالته لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم ومسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت (القارئ العالمي)، حتى أصبح للبحرين سمعة طيبة في مجال القرآن الكريم وأصبحت تشارك في تحكيم المسابقات القرآنية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء المفتاح مع مسؤولي المسابقات القرآنية المحلية المعتمدة من الوزارة مضيفا إن الوزارة ممثلة في قسم المسابقات القرآنية بإدارة شؤون القرآن الكريم بصدد إصدار دليل موحد ينظم عمل المسابقات القرآنية المحلية والتي وصلت إلى 20 مسابقة قرآنية والمساهمة في تنوع فروعها بما يخدم جميع فئات المجتمع، والحرص على التنويع والتجديد فيها بحيث تخرج عن المستوى التقليدي المألوف.



وأعرب وكيل الشؤون الإسلامية عن فخره واعتزازه بالمراكز المشرفة التي يحققها المتسابقون البحرينيون في المسابقات القرآنية الدولية، والتي تضاف إلى سجل الانجازات الحافل لمملكة البحرين في مجال القرآن الكريم، مشيداً بالجهود المبذولة من منتسبي إدارة شؤون القرآن الكريم لاهتمامهم ببرنامج إعداد وتأهيل المتسابقين للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية، وجودة مخرجات المراكز والحلقات القرآنية التابعة للوزارة، وهو ما يُعد ثمرة من ثمار اهتمام جلالة الملك المفدى بكتاب الله تعالى، والتي تسعى دائماً من خلال توجيهاتها إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على الإقبال على كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوةً وتفسيراً، والتخلق بآدابه وقيمه السمحة.



من جانبه قال الشيخ عبدالله عبدالعزيز العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة بأنه مع مطلع العام الدراسي المقبل سيقوم قسم المسابقات القرآنية بزيارات ميدانية لتقييم المسابقات القرآنية المحلية، حيث سيتم تكريم المسابقات المتميزة والتي تحصل على مؤشرات أداء عالية في الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم الذي يُقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن هذه المسابقات ستشهد سنوياً تطوراً ملموساً من حيث الأقسام والفروع والحرص على استهداف فئات جديدة في المجتمع.



من جهتهم أشاد مسؤولو المسابقات القرآنية المحلية بجهود الوزارة ممثلة في إدارة شؤون القرآن الكريم لاهتمامهم بتطوير المراكز القرآنية والمسابقات، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم المسابقات القرآنية وتطويرها.



م.ف.ق/خ.س



بنا 1311 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/14 - 22 : 04 PM