أبو الغيط يبحث مع العثيمين القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي القاهرة في 14 أغسطس/بنا/ بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية هم أعضاء فاعلون في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة لتشابك العديد من مجالات عمل المنظمتين فى المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجاء ذلك لدى استقبال الامين العام للجامعة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة محمود عفيفي في تصريح له عقب اللقاء/ مشيرا إلى أن اللقاء ركز على تطورات القضية الفلسطينية وأهمية تنسيق الجهود بين المنظمتين من أجل دعم المواقف الفلسطينية على الساحة الدولية وضمان تأييد أكبر عدد من الدول لقضية الفلسطينيين العادلة، فضلاً عن ضرورة العمل على مساندة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) لمواجهة الأزمة المالية التى تشهدها الوكالة وضمان التمويل المستمر لعملياتها.



وأشار عفيفي إلى أن اللقاء تطرق كذلك للأزمات في المنطقة العربية وبخاصة الأزمة اليمنية والتطورات على الساحة العراقية، حيث أكد الدكتور يوسف العثيمين وأبوالغيط، على أهمية العمل على تعزيز التعامل القائم بين المنظمتين لضمان التحرك الفاعل على المستوى الدولي بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.



خ.أ



بنا 1308 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/14 - 54 : 04 PM