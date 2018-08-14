مقتل 11 شخصا على الاقل في انهيار جسر للسيارات في جنوى جنوى في 14 أغسطس/ بنا / أكدت وزارة الداخلية الإيطالية مقتل 11 شخصا على الأقل في حادث انهيار جسر على طريق سريع بمدينة جنوى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية.

وانهار جسر للسيارات في مدينة جنوى الساحلية بشمال إيطاليا في حادث وصفه وزير النقل بأنه من المرجح أن يكون "فاجعة شديدة".



وتقوم أجهزة الطوارئ بسحب اشخاص من بين الانقاض بعد انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية غرب جنوى.



وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء لفرانس برس إن الجزء المنهار سقط على خط للسكة الحديد على مسافة مئة متر أسفل الجسر وإن سيارات وشاحنات سقطت مع الجسر.



وتقع جنوى بين البحر وجبال شمال غرب إيطاليا وتكثر فيها الجسور العلوية والأنفاق نظراً لوعورة تضاريسها.



خ.س



بنا 1305 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/14 - 52 : 05 PM