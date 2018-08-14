المجلس الأعلى للبيئة ينظم ورشة عمل حول تنظيم التجارة الدولية ومكافحة التجارة غير القانونية للأنواع الفطرية المهددة بالإقراض المنامة في 14 أغسطس/ بنا / افتتح سعادة الدكتور محمد بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ورشة العمل التدريبية حول تنظيم التجارة الدولية ومكافحة التجارة غير القانونية للأنواع الفطرية المهددة بالإقراض بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان وبحضور سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وذلك في الفترة من 14 – 15 أغسطس بفندق ويندهام جراند بالمنامة.



واكد سعادة الدكتور محمد بن دينه خلال كلمته في حفل الافتتاح أهمية المحافظة على الحياة الفطرية التي هي من صلب ثقافتنا وعقيدتنا وهويتنا على هذه الأرض الطيبة، وذلك إدراكا منا باهمية المحافظة على التوازن الطبيعي بين مكونات الحياة".



وأشار سعادته إلى ان اهتمام البحرين بالحياة الفطرية قد انعكس في المواد الدستورية للبلاد وكذلك ميثاق العمل الوطني، مضيفاً إلى أن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية "سايتس" يأتي ضمن هذا السياق، حيث أن التجارة الدولية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن عبر الاستنزاف المستمر للموارد الفطرية، ولحاجة الدول إلى التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف ضبط وتنظيم العمليات التجارية للأنواع الفطرية، كما أعلن سعادته عن الانتهاء من صياغة التشريع الوطني الخاص بتنظيم التجارة الدولية ومن المؤمل أن يرى النور قريبا.



من جانبه أعرب الدكتور أكرم عيسى درويش مدير البرامج في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصندوق الدولي للرفق بالحيوان IFAW عن شكره وتقديره للمنظمين، مسلطاً الضوء على أهداف الورشة التدريبية التي تهدف إلى تدريب العاملين في المنافذ والجهات الرسمية والمتعاملين بتجارة الأنواع الفطرية من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة للأنواع الفطرية والتعرف على قوانين وضوابط التجارة الدولية لهذه الأنواع.



وشارك في الورشة التدريبية ممثلين عن الجهات الرسمية في شئون الجمارك، ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ومحمية العرين وشئون الزراعة والثروة البحرية وكذلك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني.



ع م



ن.ف/ع ذ



بنا 1249 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/14 - 12 : 04 PM