سمو الشيخ خليفة بن علي وسمو الشيخ عيسى بن علي يقدمان واجب العزاء لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخة فريحة الاحمد الصباح الكويت في 14 أغسطس/ بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بزيارة إلى دولة الكويت الشقيقة اليوم لتقديم واجب العزاء الى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار افراد أسرة آل الصباح الكريمة، وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

وقد نقل سموهما تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم إلى أخيهم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وأخيهم سمو ولي العهد في هذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع مغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.



واستذكر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بكل التقدير مناقب الفقيدة وعطاءاتها على صعيد العمل الانساني والتطوعي من خلال ترؤسها للجمعية الكويتية للأسرة المثالية وشغلها لمنصب سفيرة النوايا الحسنة وغيرها من المناصب التي كانت تتبؤها رحمها الله.







ل.ب/ع ذ



بنا 1209 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/14 - 08 : 04 PM