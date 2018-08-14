"المؤسسة الوطنية" و"السفارة البريطانية" تبحثان سبل تقوية التعاون

المنامة في 14 أغسطس / بنا / استقبل الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه السيد مقبل علي نائب السفير البريطاني والسيد كريس ثومبسون رئيس قسم البرامج في السفارة البريطانية، وذلك بحضور المستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام المساعد.



في مستهل اللقاء، رحب الأمين العام بنائب السفير، معرباً عن تقديره لما تقوم به السفارة البريطانية من دور بارز في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.



كما تم خلال الإجتماع بحث سبل تقوية التعاون بين المؤسسة الوطنية والسفارة البريطانية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين وإقامة البرامج التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان.



من جهته، أعرب نائب السفير البريطاني عن تقديره لما تقوم به المؤسسة من عمل دؤوب، مؤكداً استعداد السفارة البريطانية لتقديم كل الدعم بما يخدم التطلعات في سبيل قيام المؤسسة الوطنية بتحقيق أهدافها واختصاصاتها بكل احترافية.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1208 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/14 - 17 : 03 PM