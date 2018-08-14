رئيس مجلس النواب يهنئ جلالة الملك بإنجاز سمو الشيخ خالد بن حمد وتحقيقه المركز الأول بسباق السويد للقدرة

المنامة في 14 أغسطس/ بنا / رفع معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة الإنجاز المشرف الذي حققه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة.



وأكد معاليه أن هذا الانجاز المشرف إنما هو استمرار لمسيرة النجاح للرياضة البحرينية وعلو كعبها مع الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في وضع الاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.









ن.ف/ع ذ



بنا 1208 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/14 - 14 : 03 PM