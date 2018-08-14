مناقشة مشروع استبدال منظومة التشفير لشبكة الاتصالات المؤمنة لدول الخليج العربية الرياض في 14 أغسطس/ بنا / عقد فريق عمل الاتصالات المؤمنة التابع للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية لدول المجلس، الاجتماع الخامس لمناقشة ومتابعة الموضوعات التي تخص مشروع استبدال منظومة التشفير لشبكة الاتصالات المؤمنة لدول الخليج العربية

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وقد ترأس الاجتماع العقيد الركن نافع محمد الخليفة، رئيس مكتب الاتصالات المؤمنة بالظهران، حيث رحب رئيس الاجتماع بالأعضاء المشاركين وأبدى شكره وتقديره للجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع.



وقد تم مناقشة واستعراض آخر ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة من قبل اللجان المشتركة المختصة من مشاريع مستقبلية بين مديريات الاتصالات في القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.





ن.ف/خ.س



بنا 1155 جمت 14/08/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/08/14 - 28 : 05 PM